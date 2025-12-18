Dolar
42.73
Euro
50.27
Altın
4,328.64
ETH/USDT
2,846.70
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,364.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Metin Arslancan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Kocaeli Stadı'ndaki müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk devresi sona erecek. Ligde ikinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

FIFA Kıtalararası Kupa'sının sahibi Paris Saint-Germain oldu

Corendon Alanyaspor, kupada Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti
TFF, Katar Futbol Federasyonu ile iş birliği anlaşması imzaladı

TFF, Katar Futbol Federasyonu ile iş birliği anlaşması imzaladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Türkiye'nin en büyük altyapı tesisini yapmak istiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Türkiye'nin en büyük altyapı tesisini yapmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet