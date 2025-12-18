Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul
Haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Kocaeli Stadı'ndaki müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk devresi sona erecek. Ligde ikinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)