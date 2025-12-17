Dolar
logo
Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor, kupada Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Selçuk Kılıç  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Corendon Alanyaspor, kupada Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

En son geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evindeki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor mağlubiyetiyle 11 maç aradan sonra mağlup olan bordo-mavililer, 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti.

Tekke yönetiminde ikinci iç saha yenilgisi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 4'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 18 resmi mücadelede 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Tekke yönetiminde kupada ilk mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kupadaki 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupada genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ilk etkili atakta Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağ taraftan Efecan Karaca'nın ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikhan'ın solundan filelere gitti: 0-1

42. dakikada Bouchouari'nin soldan ortasında, Sikan topu ceza alanı içinde Augusto'ya indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Victor yatarak topa sahip oldu.

45. dakikada Güven Yalçın'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ogundu'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Sikan'ın şutunda kaleci Victor'u geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Ogundu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Hwang, bir anda kaleci Onuralp Çevikkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda Onuralp ayaklarıyla topu uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

75. dakikada Zubkov'un uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda kaleci Victor'un yatarak çeldiği topu savunmada Hwang kornere gönderdi.

83. dakikada Batagov'un uzun pasında, Augusto topu Muçi'nin önüne uzattı. Bu futbolcu kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Victor topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu Batagov kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinde Makouta, topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

90+5. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.




