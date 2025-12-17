Dolar
42.72
Euro
50.23
Altın
4,333.38
ETH/USDT
2,823.50
BTC/USDT
85,995.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti.

Ayfer Koçal  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin ceza sahasının sol çaprazından ortasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

20. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü kaydetti. Zeqiri'nin ceza sahasına kadar taşıdığı topla kalenin önünde buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0

37. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Çaykur Rizespor, VAR'da yapılan kontrolden sonra penaltı kazandı.

57. dakikada topun başına geçen Hali Dervişoğlu'nun penaltı atışında kaleci Mustafa Burak Bozan sağına uzanarak topu kontrol etti.

58. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kale çizgisini erken terk etmesi nedeniyle maçın hakemi penaltının tekrarına hükmetti.

60. dakikada topun başına tekrar geçen Halil Dervişoğlu'nun sağ direk dibine vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

64 dakikada Zegiri'nin ceza sahası içerisinde ortasında, Emrecan Bulut'un sağ ayak içi plase vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu: 4-1

70. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hali Dervişoğlu, savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-1

90. dakikada Gaziantep FK futbolcusu Camara'nın sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'a çarparak dönen topu Semih Güler filelerle buluşturdu: 5-2

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Türkiye'nin en büyük altyapı tesisini yapmak istiyor

Antalyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında berabere kaldı

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında berabere kaldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması
Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor

Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet