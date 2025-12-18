Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu.

Bozhan Memiş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.

