Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,821.00
BTC/USDT
111,848.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de tavanı çöken evdeki 6 kişi yaralandı
Kastamonu'da tur midibüsü devrildi, 25 kişi yaralandı
Uludağ'da Oteller Bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü

Benzer haberler

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de meydana gelen depremlerde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet