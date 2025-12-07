Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.

Ali Rıza Akkır  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de iki gün süren yağışın ardından suyun rengi değişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.

Az sayıda kişi, sahilde yürüyüş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar etkili oldu
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

Benzer haberler

Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Datça'nın İsa ustası kütüphaneye çevirdiği tamirhanesinde kitap sevgisi aşılıyor

Datça'nın İsa ustası kütüphaneye çevirdiği tamirhanesinde kitap sevgisi aşılıyor
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet