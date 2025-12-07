Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.
Muğla
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de iki gün süren yağışın ardından suyun rengi değişti.
Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.
Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.
Az sayıda kişi, sahilde yürüyüş yaptı.