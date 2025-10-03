Dolar
İsrail ordusu, Gazze'ye doğru seyir halinde olan "Küresel Sumud Filosu"na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde her iki takımın teknik direktörlerinin tarihi rekabetteki başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor.

Can Öcal  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

İstanbul

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, yarın RAMS Park'ta oynanacak. Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ile Sergen Yalçın'ın derbi karneleri mercek altına alındı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 6 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adamın bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile ligde 4 maç yapan Sergen Yalçın, bu maçlarda 2 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye karşı karnesi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı süreçte Fenerbahçe'ye hiç mağlup olmadı.

Siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşan Yalçın'ın bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 kez ağları sarsarken, 4 gol yedi.

Teknik adamların birbirlerine karşı karneleri

İki teknik direktörün daha önceki lig karşılaşmalarında ise Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.

Daha önce Beşiktaş dışında Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarıyla Okan Buruk karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda yönettiği takımlar 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşayarak 15 gol attı.

Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Yalçın'ın ekipleri karşısında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak 9 kez fileleri havalandırdı.




Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde öne çıkan notlar

