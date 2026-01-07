Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı

Ailevi gerekçeler nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, yayımladığı veda mesajında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Fatih Erel  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı

İstanbul

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan 35 yaşındaki stoper, "Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Her şeyin gerçekleşmesi için gece gündüz durmadan çalışan kulübümüze, yönetim kuruluna, başkanımıza, antrenör kadrosuna, perde arkasında çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş'ı her gün dev yapan sizsiniz. Takım arkadaşlarım, sahayı sizlerle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birlik her zaman vardı. Taraftarlarımıza, her andaki destek, sevgi ve güç için içten teşekkür ederim. Bu formayı giymek sonsuza kadar benimle kalacak bir şey. Saygı, minnet ve gönül kapılarını açarak ayrılıyorum. Beşiktaş'ın başarılarının devamını ve bu büyük kulübün tarih yazmaya devam etmesini umuyorum. Her şey için teşekkür ederim."

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

