Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, "Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutluyum" dedi.

Fotoğraf: AA/Salih Zeki Fazlıoğlu

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, "Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutluyum." dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Muslera, daha önce teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı neticeler elde ettiklerini belirterek, "Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Hocamızın bize verdiği enerji ve güven otomatikman başarıyı getiriyor. Şu anda da öyle bir hava içindeyiz. Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla beraber yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız ve ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirerek, "Grup maçlarının olduğu turnuvalarda her zaman için ilk hedef gruplardan çıkmak olur. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra her maç ayrı değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Çakar





