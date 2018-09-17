Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin, "Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz." dedi.

Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımının teknik direktörü Yuri Semin, dengeli bir grupta mücadele edeceklerini ve çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Semin, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 takımlarının yer aldığı grubu değerlendiren 71 yaşındaki teknik adam, "Kura çekilişini biz de güzel karşıladık. Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray ile daha önce 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında karşılaştıklarını hatırlatan Rus teknik adam, "Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile son maçımızı eski statta oynamıştık. Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Yarınki maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yuri Semin, 2002-2003 sezonundaki maçta Galatasaray Teknik Direktörü'nün Fatih Terim olduğunun hatırlatılması üzerine, "O maçtan sonra Fatih Terim ile birkaç kez karşılaştık. Son zamanlarda yükselişlerini takip ediyorum. Bu tempoda devam etmelerini ve daha büyük başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transferlerden golcü oyuncu Fedor Smolov'un cezalı olmasının kendilerini etkileyebileceğine değinen Semin, "Smolov'un cezalı olması bizim için önemli ama onun yerine oynatabileceğimiz futbolcuları hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandes: Buradan kazanarak dönmek bizim en çok istediğimiz şey

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ise, "Buradan kazanarak dönmek bizim en çok istediğimiz şey. Buradan alacağımız puanlar önümüze bakmak için çok önemli." dedi.

Daha önce Beşiktaş'ta oynamasının kendisine farklı şeyler hissettirmeyeceğini anlatan 32 yaşındaki futbolcu, "Benim için yarınki maç çok önemli. Benim için öncelik bu maçı kazanmak." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki futbol atmosferini çok iyi bildiğini anlatan Fernandes, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Muhabir: Emrah Oktay