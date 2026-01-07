Dolar
43.05
Euro
50.36
Altın
4,456.69
ETH/USDT
3,166.80
BTC/USDT
91,628.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda bahis" soruşturmasının şans ve bahis bayilerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü bildirdi.

Mikail Bıyıklı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
TDK Türkçe Sözlük 2025 arama verilerini paylaştı
Türkiye ile Malezya arasında anlaşmalar imzalandı
DMM "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadığını bildirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak

İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray, 4 golle Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi

Galatasaray, 4 golle Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi
Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet