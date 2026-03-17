Spor, Futbol

Galatasaray, Avrupa'da 340. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak.

Emrah Oktay  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Galatasaray, Avrupa'da 340. kez sahne alacak

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 339 maçta boy gösterdi.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 ve 2019-20'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"Kupa 1"de 11. kez son 16 takım arasında

Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 turunda mücadele ediyor.

Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, uzatmaya giden rövanş karşılaşmasında 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna adını yazdırdı. Turun ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 yenen "Cimbom" rövanş maçından da iyi bir sonuçla ayrılarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı.

Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.

"Devler Ligi"nde 169. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 169. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 133 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 82 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 279 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Avrupa'da son 21 müsabakanın 14'ünü kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakanın 14'ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 11'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Son 29 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 29 müsabakada 7 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi133343267139226
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi104403628168141
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam33912190128468514
