İçişleri Bakanı Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, gözünü kırpmadan, mukaddesat uğruna şehadete erenlerin ocağı olan Özel Harekat Başkanlığında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayramların, Anadolu'da 1000 yıllık Müslüman Türk milletinin medeniyet terkibinde bir şölene dönüştürdüğünü ifade eden Çiftçi, "Müstesna bir zaman dilimi olan bayramlarımızda vatandaşlarımızın neredeyse büyük bir bölümü memleketlerine gidiyor, sıla-i rahim yapıyor, sevdikleriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz, bayram evi matem evi olmasın. Sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim, dinlenelim ve yolculuğa öyle devam edelim. Bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza hayırlı, güvenli ve sağlıklı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, polislere şöyle seslendi:

"Sizler bu aziz milletin evlatları olarak, nice bayramı ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak görev başında milletimizin huzuru için çalışarak geçiriyorsunuz. Bu sebeple huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu, sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu milletin huzuru, çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir."

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu günden bugüne fedakarlığın ne demek olduğunu defalarca gösterdiğini dile getiren Çiftçi, "Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, gazilere de sağlık diledi.

Özel Harekat polislerinin anne ve babalarına da teşekkür eden Çiftçi, "Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız. Devletimiz de milletimiz de fedakarlığınızı biliyor ve iftihar ediyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin." dedi.

Bakan Çiftçi'nin ziyaretine, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da eşlik etti.