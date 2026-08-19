Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik iddialarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi bölgede barışın kalıcı hale gelmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunun yegane yolu, Netanyahu’nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükümeti ile meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir." ifadesine yer verildi.