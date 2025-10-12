Denizli'de tavanı çöken evdeki 6 kişi yaralandı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Denizli
Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.
Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.