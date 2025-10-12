Dolar
Gündem

Denizli'de tavanı çöken evdeki 6 kişi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Denizli'de tavanı çöken evdeki 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

