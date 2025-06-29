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Spor, Futbol

Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emre Doğan  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

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