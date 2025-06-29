Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.