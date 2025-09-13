Dolar
Spor, Futbol

Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

Futbolda Türkiye için 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Can Öcal  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 30 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.

