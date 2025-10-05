Başakşehir'i yenen Göztepe, yoluna namağlup devam ediyor

İzmir
Karşılaşmanın ilk yarısında 26. dakikada Juan'la bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Göztepe'de Juan, 43. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede üstünlüğünü korudu ve müsabakadan galip ayrıldı.
Ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.
17. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.
20. dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
23. dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.
26. dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
29. dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.
62. dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.
73. dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.
79. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1. dakikada Başakşehir'de sol kanattan Operi'nin yaptığı ortada, kale çizgisi üzerindeki Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu iki hamlede topu kontrol etti.
Göztepe, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Göztepe, penaltısını gole çeviremedi
Göztepe'de müsabakanın ilk yarısında VAR uyarısının ardından kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Juan, atışı değerlendiremedi. Bu sezon ilk kez penaltı noktasına giden sarı-kırmızılı ekip, gol sevinci yaşayamadı.
Geçen sezon 8 penaltıdan 6'sında isabet bulan Göztepe'de Romulo Cardoso ve Juan birer atıştan faydalanamamıştı.
Penaltı vuruşunu değerlendirememesine rağmen takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Juan, bu sezon Beşiktaş maçının ardından ikinci golünü kaydetti.
Dennis cezalı
Göztepe'de ikinci yarının başında sarı kartla cezalandırılan Anthony Dennis, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Nijeryalı futbolcu, 9. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız"
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, "İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." dedi.
Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'yi tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.
Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyununun olduğunu söylediğini hatırlatan Şahin, rakiplerinin ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen çok şanssız bir gol yediklerini belirtti.
Şahin, Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu aktararak, "İkinci yarıda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor. İstediğim oyun yavaş yavaş oturuyor. Üçüncü bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Rakip ceza sahasında daha fazla pas yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Milli maç arasını nasıl değerlendireceklerinin sorulması üzerine Şahin, şöyle konuştu:
"Her şeyden önce sezonun ortasında bir takıma gelmek çok zor, kolay değil ama biz bunu bilerek geldik. Çok iyi bir ekipte, iyi oyunculardan oluşan doğru bir yerdeyiz şu anda. Yanlış değilsem 3,5-4 hafta oldu. Her şeyin bir anda çok iyi gitmesi veya istediğimiz oyunu bulmamız tabii biraz zaman alacak."
Şahin, maçlarda ve antrenmanlarda oyuncuları tanımaya ve ideal kadroyu bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim için önümüzdeki 2 hafta tabii ki çok değerli. İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Şu ana kadar mağlup olmadık ama varmak istediğim noktadan çok uzağım."
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." dedi.
Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok güçlü ve iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Başakşehir karşılaşmasının iç sahada oynadıkları en iyi maç olmadığını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:
"Bugün maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım, bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi 3 puan bizim adımıza çok önemli ve bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çok iyi savunma yaptık ama hücum anlamında kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Orada yine sıkıntılar vardı, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öndeki oyuncularımızın performansının gelişmesi gerekiyor. Takımın üzerinde gereğinden fazla bir baskı vardı diyebiliriz. Oyuncular belki de bu maçın önemini, kazanmaları gerektiğini bildikleri için kendilerini böyle bir baskı altında hissetti. Ama Göztepe'de oynayan bir oyuncu ve büyük takımlarda oynayan oyuncular kesinlikle bu baskı altında oynamayı bilen oyunculardır."
Stoilov, taraftarın her zaman yanlarında olduğunu ancak alınan cezaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Onlar bizim için çok değerli. Bugün aslında baktığınızda zaman zaman biraz sıkıcı bir ortam oluştu. Bu, bizim alışık olmadığımız bir ortam. Biz kesinlikle taraftarlarımızla her maçı coşkulu bir şekilde, stadımız dolu bir şekilde oynamaya alıştık. Umarım gelecek maç hepsi tekrar gelir ve ailecek tekrar o coşkulu ortamı beraber yansıtırız." ifadelerini kullandı.
Hücumda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini tekrarlayan Stoilov, "Daha öz güvenli olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda geliştirmemiz gereken bir diğer nokta da duran toplar. Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." diye konuştu.
