Kızılay Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor
logo
Spor, Futbol

Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Futbolda milli mesai başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamp dönemi boyunca çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek.

Futbolcular aynı gün Sofya'da, Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00'da stadyumda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek ve tekrar Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Milliler, 13 Ekim saat 20.00'de karayoluyla Gürcistan maçının oynanacağı Kocaeli'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.45'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Milliler, saat 21.15'te Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yapacak.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te başlayacak.

Grupta üçüncü sırada

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3. sırada bulunuyor.

Elemelerdeki ilk müsabakasında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta ağırladığı İspanya'ya 6-0 yenildi.

İspanya'nın 6 puanla liderlik koltuğunda oturduğu grupta 3 puanı bulunan Türkiye, aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna teknik direktör Vincenzo Montella, 27 kişi davet etti.

Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

