Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 sona erdi

İstanbul
4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.
22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
-İkinci yarı
49. dakikada Winck'in sağdan sert ortasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzandığı topla arka direkte buluşan Szalai, müsait pozisyondaki Ben Ounes'e verdi ancak Kasımpaşalı oyuncunun şutunda top Uğurcan Yazğılı'ya çarparak kornere gitti.
52. dakikada Diabate sağdan ceza sahasına girerek ortasını yaptı, arka direkte Gueye'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Szalai'nin arka direkte indirdiği topa Opoku kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti.
72. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ali Yavuz Kol'un soldan ortası sonrası TÜMOSAN Konyaspor ceza sahası içinde Kubilay Kanatsızkuş, Gueye ve Diabate'nin hızlı paslaşmalarının ardından topa son dokunan isim olan Winck, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz"
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "1-0 öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Son haftalarda formda olan bir Kasımpaşa takımına karşı deplasmanda alınan 1 puan var. Dışarıdan bakıldığında kötü gözükmüyor ama sevinsek mi üzülsek mi farklı duygular yaşıyoruz. 1-0 öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz. Zor bir takımdan alınan puan açısından değerli görüyorum. Kasımpaşa, kendi oyununun dışında bir oyunla başladı. 5-3-2 formatıyla başladılar. İlk yarı net pozisyon vermedik. İkinci golü bulsak erken koparabilirdik." diye konuştu.
Kasımpaşa'nın ikinci yarıda risk aldığını kaydeden Uçar, "Kalemize daha etkili gelmeye başladılar. Topa biraz daha sahip olabilsek maçı lehimize götürebileceğimiz bir oyundu. Bize yakışmayan bir gol yedik. Son bölümlerde Kasımpaşa üstün gözüktü. İki takım da yüzde 100 üretmedi. Kasımpaşa'nın daha net pozisyonları olabilir. Deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu devam ettireceğiz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi yoldayız. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Kötü bir gol yedik. Bizim takımın böyle bir gol yememesi lazımdı." değerlendirmesinde bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze: "Sonuç 1-1 ama mutlu değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk"
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arveladze, "İçeride oynanan maçlarda kazanmak çok önemlidir ama bu sefer kazanamadık. Değişik iki devre oldu. İlk yarıda hareketsiz, topu geri oynayan, daha yavaş oynayan bir Kasımpaşa vardı. İkinci yarı daha aktif, hareketli oynadık, pozisyonlara girdik. Bir tane pozisyon verdik. Maçı çevirebilirdik. Sonuç 1-1 ama mutlu değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 0-1'den sonra dönmek, pozisyona girmek çok önemlidir. Umarım iyi bir ara geçirir ve lige döneriz." diye konuştu.
Arveladze, ağır bir sakatlık geçiren Haris Hajradinovic için "Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek isterim." ifadelerini kullandı.
Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Cengiz Yönet: "Deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum"
TÜMOSAN Konyaspor'da kulüp genel sekreteri Cengiz Yönet, maçın iki devresinde iki farklı oyun oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yönet, "İlk devre inanılmaz güzel bir oyun oynadık. Recep hoca futbolcularıyla iyi bir iletişim kurmuş, kendisinin inandığı sistemi var. O sistemle oynattı. İlk yarıda kalemize top gelmedi. İkinci yarıda rehavet içinde oldu takım. Bu konuda hocamız milli arayı değerlendirerek futbolcularıyla görüşecektir. İlk yarıdaki oyuna bakınca kaybettiğimiz puan var gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki oyuna bakınca da kazandığımız bir puan var gibi gözüküyor. Deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Hakemin bazı kararlarının da ikinci yarıdaki oyunlarında etkili olduğunu ifade eden Yönet, "Muleka'nın son dakikalarda ayağına basıldı. Hakem görmemiş olabilir ama VAR da çağırabilirdi." dedi.
Tribünlerin boş olmasından yakınan Yönet, "Çok güzel bir hava var. Güzel bir stat var. Ancak tribünler bomboş. Türk futbolunun bu sorunla baş edebilecek, ortadan kaldırabilecek projeler üzerinde ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Türk futbolunun marka değeri seyircisiyle bir noktaya gelebilir. 3-5 karşılaşmanın dışında bütün maçlar boş tribünlere oynanıyor." ifadelerini kullandı.
Yönet ayrıca milli takıma da Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar öncesi başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.