İstanbul’da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, istifa etti

ikas Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, istifa etti

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

