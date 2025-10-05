Gaziantep FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

İstanbul
12. dakikada sağdan kullanılan kornerde ön direğe hareketlenen Tiago Çukur'un kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bayo, önce Ugrekhelidze, ardından da Balkovec'i çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Grbic'i geçen meşin yuvarlağı Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.
15. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Grbic soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
39. dakikada Camara'nın ceza yayı içinden şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.
45+2. dakikada Balkovec'in ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Bozan üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
46. dakikada Doh'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan auta çıktı.
52. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.
69. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fofana, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlak arka direkteki Camacho'ya geldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu meşin yuvarlak hemen önünde sırtı dönük durumdaki Perez'in ensesinden dönünce ev sahibi ekip önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyonda savunma topu uzaklaştırsa da Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceleme uyarısında bulundu.
90+7. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Yaşanan pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Uğurcan Çakır, Perez'den dönen topu uzaklaştırma sırasında Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Fofana, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak farkı 1'e indirme şansını kullanamadı.
Mücadele, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka:"Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim."
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, takımlarının kötü gidişatıyla ilgili, "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait." dedi.
Çek teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ve 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 8 maçta sadece 3 puan alabildiklerini hatırlatan Licka, şunları kaydetti:
"Problemimiz gol yok. Bunu kabul ediyoruz. Fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız ama biz bu hataları tekrar ediyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım. Zamanımı harcıyorum. Ancak bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. Sekiz maç yaptık. Bir galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum."
Licka, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum ve söyleyemem de. Burada her şey sonuçlara bağlı. Eğer sonuçlar iyi olursa ben de iyi bir oyuncu olurum. Eğer sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu yüzden çalışmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor. Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Hocayım ben çünkü. Sadece çocuklara yardım edeceğim. Başka bir şey yok. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz: "Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 2-0 kazandıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını, ikinci yarıda attıkları gollerle kopardıklarını söyledi.
Yılmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin puan durumundaki kötü yerleriyle örtüşen bir futbol oynamadığına değinen genç teknik adam, "Maçtan önce Fatih Karagümrük'ün oynadığı futbolla tabeladaki yerinin örtüşmediğini söyledim. Pozitif futbol oynamaya çalışan, futbolun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan, hem oyun kurma olsun hem baskı açısından iyi işler yapan, her ne kadar tabelada kötü durumda görülseler de oyun anlamında değerli bir takım. Değerli bir hocaları var. Bugün stratejimiz, oyun planımız, özgüvenimiz ve son haftalardaki çıkışımızla kazanacağımıza inanıyorduk. Maçı ilk devrede koparabilirdik. Birçok pozisyonumuz var. Takımın en iyi şut çeken oyuncularına gelmesine rağmen gol yapamadık. İkinci devre sakin kalarak oyunu kopardık. Daha fazla da atabilirdik ama 2-0 bitti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.
Burak Yılmaz, göreve geldikten sonra 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Biraz önce oyuncularım röportajda çok güzel bir aile ortamı yakalandığını söylemiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Onların yardımıyla oldu. Aile ortamının, arkadaşlığın getirdiği başarı vardır. Biz bunu yakaladık. Bir de başarının getirdiği arkadaşlık var. O sahte olan ve bizde yok. Biz ilkini yakaladık, şehrimizle bütünleştik, her ne kadar taraftarımız çok gelmese de şehrin büyükleri ve emekçileriyle güzel bir bütünlük yakaladık. Aile havası, yönetimimizin yanımızda olması, emekçilerle güzel bir ortam oluştu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Ne bir galibiyetle 3 puan haricinde bir şeyler kazanmış oluyorsun ne de bir mağlubiyette bir şey kaybetmiş oluyorsun. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basarak devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Göreve geldikten sonra oyun felsefesinde değişikliğe gittiğini aktaran Yılmaz, "Gaziantep FK'nin daha fazla geçiş oyunu oynadığını görüyordum. Ancak geçiş oyununa uygun futbolcularımız yok. Tamamen set oyunu oynamaya uygun bir takımız. Set oyunu oynayıp topu ayağında tutabilen çok yetenekli futbolcularımız var. Tamamen oyun felsefesini değiştirerek set oyununa döndüm. Daha çok oyun kurmayı, birebir basmayı amaçladım. Oyuncularıma cesaret vermek istedim. Bunun da sonuçlarını aldık." diyerek sözlerini tamamladı.