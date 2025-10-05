Dolar
41.69
Euro
48.90
Altın
3,886.42
ETH/USDT
4,514.00
BTC/USDT
123,050.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud artık sadece denizde değil, her yerdedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Eylül Aşkın Akçay  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud artık sadece denizde değil, her yerdedir

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında Gazze için, barış, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam olsun. İnsanlığın ortak vicdanından semaya yükselen bu sesler, tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir. En kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm yolunun açılması için tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanındayız."

Yılmaz, paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyelerinden "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud artık sadece denizde değil, her yerdedir
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan'a göre Ankara ile Erivan "tam normalleşmeyi" hedefliyor
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı

Benzer haberler

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na katılan 170 kişiyi yarın sınır dışı etmesi bekleniyor

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na katılan 170 kişiyi yarın sınır dışı etmesi bekleniyor

Kabine üyelerinden "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud artık sadece denizde değil, her yerdedir

Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı

Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı
Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu
Sırbistan'da, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma dikkati çekmek için gösteri yapıldı

Sırbistan'da, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma dikkati çekmek için gösteri yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet