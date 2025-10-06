Dolar
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlı ekip, ısınma koşuları sonrası çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Berke Özer ve Uğurcan Çakır antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

İzinli olan Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu'nun seyahat programları nedeniyle kampa yarın katılacağı açıklandı.

