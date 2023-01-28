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Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

Süleyman Elçin   | 28.01.2023
Fraport TAV Antalyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

1. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Erdal Rakip'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Veysel Sarı'nın uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın ön direğe ortasına hareketlenen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenerek kale önünde topa bekletmeden Doğukan Sinik'in vurdu ama kaleci Orkun topu önledi. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı bir kez daha kurtarmayı başardı. Ümraniyesporlu savunma oyuncuları tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

33. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

38. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Larsson'un yerden sert vuruşunda top, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1

50. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında defansa çarpan top Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Ufuk Akyol'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un sol kanattan ortasında topa ceza sahasında bekletmeden vuran Larsson'un şutunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, rakip savunma oyuncusu meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

56. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan ara pasa hareketlenerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2

90. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.


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