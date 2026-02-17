AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bulgaristan’da, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.
Sofya
Karagöz, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev ile birlikte Uyanık’ı ziyaret ederek, Büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı gezdi, Atatürk’ün 1913-1915 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığı döneme ilişkin tarihi belgeleri, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları inceledi.
Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı belgelerden çok etkilendiğini kaydeden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, ev sahipliği için Büyükelçi Uyanık'a teşekkür etti.
Büyükelçilik şeref defterini imzalayan Karagöz, Uyanık’a AA Yayını olan "Yıllık 2025"i takdim etti.
Büyükelçi Uyanık da, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'na ev sahipliği yapan tarihi bina hakkındaki "Tarihe tanıklık eden Büyükelçilik Binası: T.C. Sofya Büyükelçili Konutu" adlı kitabı hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.