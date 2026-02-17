Dolar
43.72
Euro
51.80
Altın
4,865.07
ETH/USDT
1,974.90
BTC/USDT
67,341.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de "Valiler Buluşması" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akşam yemeği öncesinde çocuklar sevgi gösterisinde bulundu
logo
Kurumsal Haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bulgaristan’da, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

Dzhanan Mehmed Ismail  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı ziyaret etti

Sofya

Karagöz, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev ile birlikte Uyanık’ı ziyaret ederek, Büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı gezdi, Atatürk’ün 1913-1915 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığı döneme ilişkin tarihi belgeleri, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı belgelerden çok etkilendiğini kaydeden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, ev sahipliği için Büyükelçi Uyanık'a teşekkür etti.

Büyükelçilik şeref defterini imzalayan Karagöz, Uyanık’a AA Yayını olan "Yıllık 2025"i takdim etti.

Büyükelçi Uyanık da, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'na ev sahipliği yapan tarihi bina hakkındaki "Tarihe tanıklık eden Büyükelçilik Binası: T.C. Sofya Büyükelçili Konutu" adlı kitabı hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet