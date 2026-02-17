AA Genel Müdürü Karagöz "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödül törenine katıldı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) 128'inci kuruluş yılı etkinlikleri ve 52'nci "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" oylaması ödül törenine katıldı.
Sofya
Aralarında AA'nın da yer aldığı Balkan haber ajanslarının katıldığı "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" oylamasında, Romanyalı yüzme şampiyonu David Popvici birinci oldu. Oylama sonucu, Sırp basketbolcu Nikola Jokic ikinciliği kazanırken, Bulgar halterci Karlos Nasar üçüncülüğü elde etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de yer aldığı klasmanda, ilk 10'a giren tüm sporculara plaket verilirken; Şengün'ün plaketi Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'e takdim edildi.
"İki haber ajansı da Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin her platformda gelişmesini istiyor"
Karagöz, yaptığı açıklamada, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:
"BTA, Anadolu Ajansının, Avrupa Haber Ajansları Birliğinde (EANA) ve aynı şekilde Balkan Haber Ajansları Birliğinde partnerlerinden biri. İki haber ajansı da Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin her platformda gelişmesini istiyor. Bu anlamda birbirlerini destekleyerek kendi içeriklerini buna uygun hale getirdiler. Bu spor anketinde de yine sporcu Alperen Şengün'e de Bulgaristan'da ödül verildi."
Karagöz, BTA'nın 128 yıldır Balkanlar'da habercilik faaliyetlerine yoğunlaşmış olduğuna dikkati çekerek, "128 yıldan bu yana çok şey değişti, Türkiye ve Bulgaristan geçmişe değil geleceğe odaklanıyor. Gelecekte Türkiye ve Bulgaristan ortaklıkları ile ilgili neler olabilir, BTA ile bunları konuştuk. Sofya'da BTA'nın 128. yılını kutlamak üzere davet edildim. Kendilerine nice yıllar diliyor ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Anadolu Ajansı ile bizi uzun yıllara dayanan bir ortaklık bağlıyor”
BTA Genel Müdürü Kiril Valchev de 1973'ten bu yana düzenlenen "Balkanlar’da Yılın Sporcusu" töreninin bu kez BTA’nın kuruluş günü olan 16 Şubat'ta düzenlendiğine işaret ederek, oylamaya katılan AA'nın da kendileri için ayrı bir anlam ve değer taşıdığını vurguladı.
"Balkanlar'da Yılın Sporcusu"nun belirlenmesi için yapılan oylamanın, Balkanlar'daki haber ajanslarının işbirliğine en güzel örneklerden biri olduğunu vurgulayan Valchev, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı ile bizi uzun yıllara dayanan bir ortaklık bağlıyor ve son 4 yılda bu işbirliği daha da yoğunlaştı ve kurumsal zeminde güç kazandı. İmzaladığımız anlaşma sayesinde iki ajans arasında günlük ve düzenli haber akışı sağlanıyor. Ayrıca Ankara’daki BTA Bürosu da işbirliğimizin önemli bir ayağını oluşturuyor."
Tören, akşam saatlerinde BTA 128. kuruluş yılını kutlamak amacıyla düzenlenen yemekli davetle sona erdi.
Davete, BTA'nın eski genel müdürleri, Balkan haber ajanslarının temsilcileri, davetliler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
AA Genel Müdürü Karagöz, BTA arşivini ziyaret etti
BTA arşivini de ziyaret eden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, arşiv bünyesinde bulunan materyalleri inceledi.
Karagöz, BTA Referans Dairesi Başkanı Desislava Sevova'yla da bir araya geldi.
BTA'nın fotoğraf arşivini ziyaret eden Karagöz, fotoğraf negatiflerinin dijitalleştirilmesi sürecini yakından inceleme fırsatı buldu.
Valchev ve Sevova, bazı bültenler ve tematik dosyaları inceleyen Karagöz'e Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923 yılına ait bazı belgeleri de gösterdi.
Karagöz, Türkiye'yle ilgili içerikleri, gazete sayfalarını ve bültenleri inceledi, BTA'nın yeni haber merkezini, multimedya merkezini ve Ulusal Basın Kulübünü de ziyaret etti.
BTA'nın arşivi, bünyesinde barındırdığı materyaller ve çalışma organizasyonundan övgüyle söz eden Karagöz, ana arşiv deposunda sergilenen "dün ve bugün" temalı fotoğrafları inceledi.
Sevova, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Karagöz'e çoğunlukla basketbolla ilgili içeriklerin bulunduğu 1959 yılına ait "Spor" dosyasını da gösterdi.
Bu fotoğraflardan etkilendiğini kaydeden Karagöz, BTA'nın tematik dosyalarında Türkiye'ye ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığını kaydetti.