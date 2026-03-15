"Stajyer İmam Hatip" projesi genç hafızları yurt dışındaki camilere taşıdı
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Türkiye Gençlik Teşkilatı ve İrşad Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Stajyer İmam Hatip" projesi kapsamında 16 hafız öğrenci, ramazan ayında Japonya, Almanya, Hollanda ve Avusturya'da çeşitli camilerde görev yapıyor.
İstanbul
İGMG Türkiye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen proje kapsamında, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 16 hafız öğrenci yurt dışına gönderildi.
Ramazan ayının manevi atmosferini farklı coğrafyalara taşımayı amaçlayan proje kapsamında genç hafızlar, görev yaptıkları camilerde vakit ve teravih namazlarını kıldırıyor, mukabele ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştiriyor.
Öğrenciler ayrıca bulundukları bölgelerde vaaz ve hutbelerle irşat faaliyetlerine katılırken, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde de görev alıyor.
Başta Japonya'daki Ayasofya Camisi olmak üzere çeşitli merkezlerde Türkçe, Japonca ve İngilizce hazırlanan vaaz ve hutbelerle farklı milletlerden Müslümanlara hitap ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IGMG Türkiye Gençlik Başkanı Eyyübhan Baştuğ, genç hafızların yalnızca stajyer değil, geleceğe umutla bakılmasına vesile olan değerler olduğunu belirtti.
Bu yıl ilk adımı atılan çalışmayı, gelecek yıllarda Avustralya, Kanada ve Avrupa gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde daha yaygın hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Baştuğ, "İnanıyoruz ki bu kıymetli tecrübe, İslam'ın evrensel mesajının genç bir dille yeryüzünde nasıl yankı bulacağına dair bizlere güçlü bir ufuk çizmektedir." ifadelerini kullandı.
IGMG Türkiye Eğitim Başkanı Abdülaziz Duman da gençlerin ramazan ayında dünyanın farklı bölgelerine irşat göreviyle gitmesinin büyük bir kıvanç vesilesi olduğunu kaydetti.