İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mevcut yönetmelikte kurum dışı personele açık olan il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve sosyal etüt ve proje müdürü kadroları kurum dışı personele kapatılarak sadece kurum içi personelden atama yapılabilmesi için yeniden düzenleme yapıldı.

İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna kurum içinden veya kurum dışından personel atanabilmesi için mevcut yönetmelik hükmü korunarak, ayrı bir fıkrada düzenleme yapıldı. Ayrıca il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atananların, görev yerlerinin değiştirilmesi istenildiğinde ya da görevden alınmalarında, "Daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro ünvanına Bakanlıkça atanabilirler." hükmü eklendi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolar yönetmelik kapsamına alınarak, atama yetkileri düzenlendi ve uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle il yazı işleri müdürü kadrosuna Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılacağı da hüküm altına alındı.

İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna, ilçe müdürü olarak görev yapanlara ek olarak toplam 10 yıl hizmet süresine sahip en az 3 yıl il planlama uzmanı olanların atanabilmesi için ayrı bir fıkrada düzenleme yapıldı.

İlçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Hizmet bölgeleri cetvelinde yapılan düzenlemeyle 5 ilin hizmet bölgesi değiştirildi. Buna göre Hatay ve Kahramanmaraş 1. bölgeden 2. bölgeye, Mardin ve Van 3. bölgeden 2. bölgeye, Adıyaman ise 3. bölgeden 4. bölgeye alındı.

İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükselme şartları güncellendi

“İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine tahsis edilen "ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü" kadrosu ilgili mevzuata eklendi.

Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro ünvanlarının (koruma ve güvenlik görevlisi hariç olmak üzere şehir plancısı, sosyal çalışmacı, çağrı karşılama memuru ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü) nitelikleri belirlenerek ilgili madde hükümlerine dahil edildi. Böylece bu kadroların, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilmesine imkan tanındı.

Öte yandan, duyulan ihtiyaç doğrultusunda mühendis ve avukat ünvanında görev yapanların şube müdürü kadrosuna başvuruda bulunabilmesi sağlandı.

Sözlü sınava alınacak aday sayısı düşürüldü

Yeni düzenlemeyle, sınav ilanında hem görevde yükselme hem de ünvan değişikliği sınavına yer verilmesi durumunda adaylara her iki sınav için de atanma şartlarını taşıdıkları ünvanlı kadrolardan birer tanesine başvurma hakkı getirildi.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara başarı puanı ve tercih sıralamasına göre talep edilen ünvan için ilan edilen kadrolardan yer tercihi yaptırılması da hüküm altına alındı.

Yazılı sınav sonuçlarına göre görevde yükselme ve ünvan değişikliği sözlü sınavlarına alınacak aday sayısı ise yeniden belirlendi. Mevcut mevzuatta "5 katı" olarak uygulanan kural, "en fazla 2 katı" şeklinde güncellendi.

Atanılan görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışma şartı

Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların, atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi. Becayiş, sağlık, can güvenliği ve şehit ailesi gerekçeleri ise bu kuraldan istisna tutuldu.

Ayrıca, şube müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına başvuruda bulunacak sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef ünvanlarında geçen alt hizmet süre şartının 1 Ocak 2027 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanabilmesini öngören geçici madde de yönetmelikte yer aldı.