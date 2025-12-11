Dolar
42.60
Euro
50.17
Altın
4,262.40
ETH/USDT
3,187.70
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026’da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.

Abdulkadir Günyol  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa olacak

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Selçuk Bayraktar: Küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz

Selçuk Bayraktar: Küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz

TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa olacak

Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor
Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor

Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
Sefertepe'de bulunan süs eşyaları dönemin usta işçiliğini gözler önüne seriyor

Sefertepe'de bulunan süs eşyaları dönemin usta işçiliğini gözler önüne seriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet