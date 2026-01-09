Dolar
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor

Karaköprü Belediyesince, vefat eden Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme ile İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in hatıraları Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nde sergileniyor.

Müslüm Etgü  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2023'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme ile 2022'de trafik kazasında yaşamını yitiren İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in kullandıkları fotoğraf makinesi, kamera, basın kartı, akreditasyon kartları ve çeşitli mesleki ekipmanları, Karaköprü Belediyesinin sorumluluğunda bulunan Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Kültür Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bir çalışma ile vefat eden gazetecilerimiz Yasin Dikme ve Muhammed Abdulkadir Esen'in adını yaşatmak ve isimlerini ölümsüz kılmak amacıyla müzemizde iki ayrı bölüm kendilerine ayrılmıştır. Bu değerli meslektaşlarımız müzemizde yerlerini almışlardır. Buradan mesleğini icra ederken hayatını kaybeden tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

