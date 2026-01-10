Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yılki teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

Tolga Yanık  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026, 75 milyon lira ödül ve 100 milyon liradan fazla malzeme desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan festival, dünyanın en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençler başvurabiliyor

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

