Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları bugün sona eriyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026'daki teknoloji yarışmaları için başvurular bugün sona erecek.

Firdevs Bulut Kartal  | 27.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Ankara

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek festival kapsamında 51 ana kategori ve 132 alt kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek.

Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine imkan tanıyan TEKNOFEST'te ön eleme aşamasını geçen takımlara 100 milyon liranın üzerinde maddi destek sağlanacak. Festivalde yarışarak derece elde eden takımlar, toplamda 75 milyon lirayı aşan ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST 2026 kapsamında Roket, Model Uydu, Robotaksi Binek Otonom Araç, Savaşan İHA, Çip Tasarım, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler ve İnsansız Deniz Aracı gibi gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 51 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.

Bu yıl ayrıca 4 yeni yarışma da ilk kez başvuruya açıldı. TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması ile FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, 2026 programında yerini aldı.

İlkokuldan lisansüstü seviyeye ve mezunlara kadar geniş katılımcı kitlesine hitap eden yarışmalar, geleceğin odak teknoloji alanlarında kurgulandı.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için TEKNOFEST'in resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

TEKNOFEST 2026, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek.

