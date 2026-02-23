Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST "Dikey İnişli Roket Yarışması" ile genç mühendisler uzay teknolojilerine hazırlanıyor

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli organizasyonlarından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması, roket teknolojilerine ilgi duyan gençleri yenilikçi ve iddialı bir mühendislik mücadelesine davet ediyor.

Firdevs Bulut Kartal  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
TEKNOFEST "Dikey İnişli Roket Yarışması" ile genç mühendisler uzay teknolojilerine hazırlanıyor

Ankara

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde 2022 yılında ilk kez hayata geçirilen yarışma, dünyada soğuk gaz itkili dikey iniş konseptiyle gerçekleştirilen ilk roket yarışması olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Roket teknolojilerinde kritik öneme sahip roket itkili iniş sistemlerine odaklanan yarışma, katılımcılara teorik bilginin ötesine geçen kapsamlı bir mühendislik deneyimi sunacak.

Tasarım, entegrasyon ve test süreçlerini içeren yarışma modeli, farklı disiplinlerden ekiplerin birlikte çalışmasını teşvik ederek gençlerin takım çalışması, problem çözme ve ileri teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

2026 görevinde ileri seviye mühendislik beklentisi

2026 yılı görev senaryosu kapsamında takımlardan, otonom kontrol algoritmaları, aviyonik sistemler ve itki sistemlerinin uyumlu entegrasyonunu sağlayarak hassas iniş yönetimini başarıyla gerçekleştirmeleri beklenecek. Belirlenen irtifadan serbest bırakılan roketlerin, soğuk gaz itki sistemi yardımıyla kontrollü ve yumuşak iniş yapması hedeflenecek.

İniş anında alınan kararlar ve sistemlerin verdiği tepkiler, yarışmanın teknik zorluk seviyesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alacak. Yumuşak inişi başarıyla tamamlayan takımlar, isteğe bağlı bonus atış senaryoları ile sistem performanslarını daha ileri seviyede sergileyerek ek puan kazanma imkanı da elde edecek.

Yarışmaya, yurt içi ve dışında öğrenim gören ya da mezun durumunda olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Roket ve uzay teknolojilerine ilgi duyan, teorik bilgisini sahada test etmek isteyen gençler için yarışma önemli bir platform olacak.

Dereceye giren takımları ise dikkat çekici ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 300 bin lira, ikincilik ödülü 250 bin lira, üçüncülük ödülü 200 bin lira olarak belirlendi.

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'na başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. Uzay ve roket teknolojileri alanında yetkinliklerini geliştirmek isteyen gençler için yarışma, gerçek bir görev senaryosu içinde kendini kanıtlama fırsatı sunuyor.

