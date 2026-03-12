Dolar
Ekonomi

Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TÜBİTAK MAM desteğiyle geleneksel yapıların inşasında yenilikçi çözümler sunacak Yapı Araştırma Merkezi'nin kurulmasına ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.

Buğrahan Ayhan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, TOBB'un ev sahipliğinde salı günü düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, Ankara'da TÜBİTAK MAM desteğiyle geleneksel yapıların inşasında yenilikçi çözümler sunacak Yapı ve Hisarcıklıoğlu tarafından Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imza altına alındı. Protokolle, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar doğrultusunda araştırma-geliştirme, eğitim, sertifikasyon ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütüleceği Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.

Merkezde, TÜBİTAK MAM işbirliğiyle geleneksel yöntemlerle yapılmış mevcut ahşap yapılar gibi geleneksel yapıların yangın ve depreme karşı korunmasına yönelik teknolojiler geliştirilecek.

Üç boyutlu ahşap ve hafif çelik yapıların yaygınlaşmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek. İnşaat atıklarının geri dönüşümü ile elde edilecek malzemelerin kullanımı, üç boyutlu yapım teknolojisinde beton dışında sürdürülebilir yerli malzemelerin kullanımına yönelik çalışmalar ile kenevir gibi yenilikçi ürünlerin yapı sektöründe kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak.

"İş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atık yönetimi, geri dönüşüm, inşaat ve müteahhitlik sektörüne ilişkin projeleri konuştuk, ihtiyaç ve talepleri istişare ettik. Ülkemizi her alanda yükseltmek için iş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

