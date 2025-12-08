Take Off Girişim Zirvesi, 10-11 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek

İstanbul
10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek zirve, TEKNOFEST çatısı altında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde yürütülen bölgenin en kapsamlı inovasyon ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Zirve öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Girişimciliği Daire Başkanı Kadir Dikili ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Danışmanı Ahmet Cüneyt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılına ilişkin yenilikler, küresel katılımın kapsamı ve bu yıl hayata geçirilen işbirlikleri paylaşıldı.
Bu yılki etkinliğe 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim katılacak
Toplantıda konuşan Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, 2018 yılında kapalı bir yan etkinlik olarak başlayan Take Off'un bugün küresel yatırım fonlarından kurumsal inovasyon ekiplerine, devlet temsilcilerinden uluslararası girişimcilik topluluklarına kadar geniş bir paydaş grubunu aynı çatı altında buluşturan güçlü bir inovasyon merkezi haline geldiğini söyledi.
Zirvenin bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı:
"Girişimlere global sahnede yer alma fırsatları sunulmaya devam ediliyor. 2018'den bu yana yaklaşık 1000 girişim Take Off programlarından faydalanırken, platform toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı. Yıl içine yayılan temaslar, ülke pavilyonları, ortak projeler ve stratejik işbirlikleriyle Take Off, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek sürdürülebilir bir inovasyon ağına dönüşmüş durumda bulunuyor. Bu yılki zirve, uluslararası katılım açısından da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek buluşmada 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim, 260'tan fazla yatırımcı, 85 partner ve 12 sponsor kurum yer alacak. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan gibi ülkeler, oluşturdukları pavilyonlarla kendi ekosistemlerinin öne çıkan startuplarını İstanbul'a taşıyarak zirveye güçlü bir uluslararası boyut kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.
Aksakal, artan girişim ve kurum sayısı doğrultusunda bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Executive Lounge"ın katılımcıların daha verimli, odaklı ve hedefli işbirliği görüşmeleri yapabileceği özel bir alan olarak dikkati çektiğini anlatarak, "Bu yeni model, 2024 yılında Investor Lounge ve kurumsal stantlarda gerçekleştirilen 557 planlı görüşmenin ardından geliştirildi ve 2025'te çok daha yoğun bir etkileşim için kapılarını açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Teknolojinin geleceğine yön veren zengin içerik programı
Zirvenin içerik programının teknoloji dünyasının en kritik başlıklarına odaklanan kapsamlı oturumlarla şekillendiğini vurgulayan Aksakal, "Ana sahnede üretken yapay zeka, derin teknoloji, fintech, küresel yatırım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi geleceği şekillendiren alanlarda ilham verici içerikler yer alacak. Ziyaretçiler, seçilmiş girişim sunumlarını izleyebilecek, interaktif deneyim alanlarında teknoloji odaklı uygulamalara katılabilecek ve genç yeteneklere yönelik özel eğitim programlarından yararlanabilecek." şeklinde konuştu.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise T3 Vakfının kuruluş felsefesinin en önemli hedeflerinden birinin de teknoloji geliştiren ve üreten bir Türkiye olduğunu söyledi.
7'den 77'ye teknolojiyi ve bilimi her anlamda toplumun tüm kesimlerine yayabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Hıdır, "Kuruluş felsefemizin en önemli alanlarından biri de TEKNOFEST. TEKNOFEST'teki yarışmalardaki gençlerin ürünlerinin girişimlere dönüştürülmesi bizler için ana hedeflerden bir tanesiydi." dedi.
Hıdır, Take Off Zirvesi'nin 2018'den bu yana devam ettiğini anımsatarak, etkinliğin o dönemden bugüne uluslararası bir etkinliğe evrildiğini söyledi.
Dünya ve Türkiye'nin lider isimleri İstanbul'da buluşuyor
Zirvenin bu yılın öne çıkan konuşmacıları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka alanındaki global çalışmalarıyla tanınan Steve Nouri, Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Xatoms'un kurucusu Diana Virgovıcova, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hepsiburada CTO'su Alexey Shevenkov, Uber Türkiye Genel Müdürü Ludovic Georges, A+ Next Center'dan Alex Jin ve Monster Bilgisayar'dan İlhan Yılmaz bulunuyor. Bu liderlerin paylaşacağı vizyonlar ve deneyimler, girişimcilerin küreselleşme yolculuklarına, yatırımcıların bölgesel trend analizlerine ve kurumların inovasyon stratejilerine yön verecek nitelikte bulunuyor.
Katılım ücretsiz, ziyaretçi kayıtları on-line devam ediyor
Take Off İstanbul 2025’e katılmak isteyen ziyaretçiler, ücretsiz olarak kayıtlarını takeoffistanbul.com/tr adresi üzerinden yapabiliyor. Tüm yatırımcılar, girişimciler, teknoloji geliştiricileri ve ekosistemin paydaşları, bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan bu önemli etkinliğe davet ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.