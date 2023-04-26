"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuru sayısının 20 bin 147'ye ulaştığını bildirdi.
Ankara
Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim." ifadesini kullandı.