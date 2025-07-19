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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 olarak ölçüldü.

Gökçe Karaköse  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 60'ların altına düştü.

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Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 oldu.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 61,16, Darlık'ta yüzde 67,47, Elmalı'da yüzde 74,29, Terkos'ta yüzde 61,72, Alibey'de 41,78, Büyükçekmece'de yüzde 55,2, Sazlıdere'de yüzde 46,11, Istrancalar'da yüzde 29,97, Kazandere'de yüzde 53,88, Pabuçdere'de yüzde 53,61 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı, bugün itibarıyla 505,79 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 585 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 81,43, 2016'da yüzde 66,01, 2017'de yüzde 74,06, 2018'de yüzde 74,79, 2019'da yüzde 72,62, 2020'de yüzde 60,44, 2021'de yüzde 70,19, 2022'de yüzde 70,01, 2023'te yüzde 40,33, 2024'te yüzde 62,75 ve 2025'te yüzde 58,28 olarak kaydedildi.

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