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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Merve Yıldızalp  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Ankara

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kıbrıs Türk halkının birlikte zaferle taçlandırdığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü büyük bir heyecanla ve gururla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Ezelden beridir hür yaşayan Türk milleti, bu harekatla Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesinde yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü arkasında ana vatanın sarsılmaz güçlü desteğiyle parlak geleceğine emin adımlarla yol almaktadır. Ruhun şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı.

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