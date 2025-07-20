İstanbul ve İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin İstanbul ve İzmir başkonsolosluklarınca törenler düzenlendi.
İstanbul/İzmir
"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kapsamında düzenlenen törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 1. Ordu Komutanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Kıbrıs gazileri ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) yetkililer katıldı.
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KKTC İstanbul Başkonsolosu Çağatay ve STK temsilcilerinin anıta çelenk sunmasının ardından şehit ve gaziler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Çağatay, 20 Temmuz 1974'teki askeri harekatın Kıbrıs'a barış getirilmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve var oluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türklerinin yanı sıra Ada'daki Rumların da özgürlüğe kavuştuğuna dikkati çeken Çağatay, "Yunan cuntasına karşı direnen Rumlar da kurtarılmış, Ada'da ve bölgede huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." dedi.
Çağatay, Rumların 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Enosis hayallerine giden bir adım olarak gördüğünü hatırlatarak "Kıbrıs Cumhuriyeti üç yıl yaşayabildi ve Türkler eşit ortağı olduğu cumhuriyetin tüm organlarından dışlandı. Bu durum 1963'te Türklere yönelik sistematik saldırılara dönüştü. 1974'e kadar süren bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle direndi." ifadelerini kullandı.
Türk halkının 1963-74 yıllarında yaşanan acı tecrübeleri unutmasının mümkün olmadığını vurgulayan Başkonsolos Çağatay, şu şekilde konuştu:
"Kıbrıs Türkleri, aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir. Bu bağlamda, KKTC, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınacağı bir zemin temelinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kayda geçirmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir."
Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta giriştiği askeri darbenin Türkiye'nin Ada'ya müdahalesini meşrulaştırdığına işaret eden Başkonsolos Çağatay, "Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs Türk halkını toplu soykırımdan kurtarmak amacıyla barış harekatını gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Başkonsolos Çağatay, Kıbrıs Türklerinin barış harekatından önce de sonra Türkiye'nin desteğiyle Ada'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Ayrıca, Çağatay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, harekat esnasında hayatını kaybeden şehitleri anıp anı defterini imzaladı.
İzmir
KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Konak Gazi Ortaokulu öğrencisi Mete Cingöz, "Benim İki Bayrağım Var" adlı şiiri okudu.
Günün önemine ilişkin konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılını kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.
Görev süresinin bu ayın sonunda sona ereceğini belirten İnanıroğlu, İzmir'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.
Etkinlik kapsamında, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu ve İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü işbirliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na dair arşiv fotoğrafları, belgeler ve görsel materyallerin yer aldığı "Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet" adlı sergi açıldı.
Program, Balçova Halk Eğitim Merkezi Ritim Ekibi'nin verdiği konserle sona erdi.
Törene, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve gaziler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.