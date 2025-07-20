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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri yaptı.

Can Efesoy  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Şeybani ve Barrack ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ülkenin güneyindeki durumla ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.

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