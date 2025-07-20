Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Şeybani ve Barrack ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ülkenin güneyindeki durumla ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.
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