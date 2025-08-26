Dolar
41.03
Euro
47.88
Altın
3,379.75
ETH/USDT
4,554.60
BTC/USDT
110,444.00
BIST 100
11,530.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, ülkenin başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu müzakere süreçlerinde bir netice çıkması

Bakan Fidan: (İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı) Filistin halkının ihtiyaç duyduğu kolektif olarak devreye girmemiz

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet