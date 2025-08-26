Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, ülkenin başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü.
