Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı görüştü.

Gökhan Çeliker  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

