Politika, İsrail’in Gazze saldırıları

MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katarlı ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durumu görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Gazze'deki son durumu ele almak için bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katarlı ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durumu görüştü

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Al Sani ve Reşat ile arabulucu ve garantör taraflar olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

