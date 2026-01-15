Dolar
THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

THY'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

