Dolar
44.10
Euro
51.00
Altın
5,141.03
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
70,189.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Ekip  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Irak Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı

Erbil/Bağdat

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Erbil'de patlama sesleri duyulmasının ardından Erbil Havalimanında yangın çıktı

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.

Irak, ülkedeki petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Erbil'de imha edilen İHA, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı binaya düştü

Erbil’e yapılan İHA saldırısının ardından faaliyete geçen hava savunma sistemleri, İHA'yı etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA’nın parçaları kentin merkezi bölgesinde bulunan ve IKBY Bakanlar Kurulu toplantılarının da yapıldığı Saad Abdullah Konferans Salonu’nun çatısına düştü.

Konferans salonunda küçük çaplı yangın meydana geldi, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Erbil Valisi Hoşnav: Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya kente düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hoşnav, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

Benzer haberler

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

Irak Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı

NYT: İran'daki okul saldırısı "ön soruşturmaya göre ABD ordusunun yanlış hedeflemesi sonucu" gerçekleşmiş

DSÖ, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığını bildirdi

DSÖ, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığını bildirdi
Washington Post: Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD diplomatik tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Washington Post: Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD diplomatik tesisine İHA saldırısı düzenlendi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 634'e, yaralı sayısı 1586'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 634'e, yaralı sayısı 1586'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet