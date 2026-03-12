Irak Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı
Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
Erbil/Bağdat
Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.
Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi https://t.co/zjKCDi9FJR pic.twitter.com/tPBNbK1jSG— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 11, 2026
Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı.
Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.
Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Erbil'de patlama sesleri duyulmasının ardından Erbil Havalimanında yangın çıktı
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.
Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.
Irak, ülkedeki petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı
Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.
Erbil'de imha edilen İHA, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı binaya düştü
Erbil’e yapılan İHA saldırısının ardından faaliyete geçen hava savunma sistemleri, İHA'yı etkisiz hale getirildi.
Hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA’nın parçaları kentin merkezi bölgesinde bulunan ve IKBY Bakanlar Kurulu toplantılarının da yapıldığı Saad Abdullah Konferans Salonu’nun çatısına düştü.
Konferans salonunda küçük çaplı yangın meydana geldi, yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Erbil Valisi Hoşnav: Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya kente düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya kente düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hoşnav, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.