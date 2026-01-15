Dolar
43.18
Euro
50.40
Altın
4,610.99
ETH/USDT
3,330.20
BTC/USDT
96,611.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesini değerlendiren ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin "ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını" vurguladı.

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

Washington

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili bir telekonferans düzenleyen iki ABD'li yetkili, sürecin bugüne kadarki gelişimini ve bundan sonraki olası gidişatı değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de ateşkesin sağlanmasında özellikle Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken ABD'li yetkili, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Dışişleri Bakanı (Hakan) Fidan ve istihbarat direktörü (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı) İbrahim Kalın bu sürece çok yakından dahil oldular ve bizimle birlikte gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. Onların bu sürece dahil olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Aynı yetkili, "Başkan Trump bu konuda çok minnettar." dedi.

Trump yönetiminin "Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden inşa etmeye başlamasını istediğini" ve bunun gerçekleşebileceğine inandıklarını ifade eden yetkili, bu süreci de aktif olarak takip ettiklerini kaydetti.

ABD tarafından gelen bu açıklamalar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün, ateşkes planının ikinci aşamasının başladığını duyurmasından hemen sonra geldi.

Yetkililerden biri, ikinci aşamanın başlamasının gerçekten çok önemli olduğunu ve "Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin iyi bir planı olduğunu" söyledi. Yetkili, bunun Filistin toprakları için "oyunun kurallarını değiştirebilecek" bir gelişme olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinin 2. aşamasının başladığını duyurmuştu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır

Fitch, ABD'li tüketicilerin dayanıklılığının bu yıl da devam edeceğini bildirdi

Trump'tan İran'a yönelik "askeri seçenek" açıklaması: Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz

Trump'tan İran'a yönelik "askeri seçenek" açıklaması: Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile görüştü
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet