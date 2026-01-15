Dolar
43.18
Euro
50.41
Altın
4,615.29
ETH/USDT
3,375.00
BTC/USDT
96,936.00
BIST 100
12,384.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Kültür

"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Zehra Tekeci Eser  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile yapısının toplumsal huzur ve istikrarı açısından taşıdığı önemi odağına alan ve uluslararası platformda yankı uyandıran sergi, 22 Ocak'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü sanatçı Yasemin Darbaz Karaca'nın üstlendiği sergi, ailenin varlığını sürdürmesini tehdit eden bazı temel sorunları hikayeleştirerek, güçlü aile bağlarının önemini etkileyici bir anlatımla ele alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkileşimli yapısıyla dikkati çeken sergi, ziyaretçilerine, aile olgusunu sanatsal bir perspektiften yeniden düşünme imkanı sunuyor.

Değişen demografik dönüşümü çarpıcı örneklerle ön plana çıkaran sergide, Gazze'deki insanlık dramına dair yaşanan göçü resmeden bir bölüm de yer alıyor.

"Uluslararası Aile Forumu'nda ilk kez ziyarete açıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı kapsamında, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen sergi, Uluslararası Aile Forumu'nda ilk kez ziyarete açılmıştı.

26 ülkeden aileden sorumlu bakanın katıldığı forum kapsamında sergiye uluslararası düzeyde yoğun ilgi gösterilmişti.

Forumun kapanış programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergiyi ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı
Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı
MSB: Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim oldu
Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

"Filistinli Selim" Gazze'nin sesini tiyatro sahnesine taşıyor

UNICEF, ateşkese rağmen Gazzeli çocukların saldırılar ve soğuk nedeniyle öldüğünü bildirdi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor
ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı
ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet