logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmaları, Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaları görüştü.

Muhammet Tarhan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

