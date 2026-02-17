Dolar
Gündem

Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'da Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden gelen sular nedeniyle yer yer 1 metre yükselen Köyceğiz Gölü'nden taşan sular, cadde ve sokaklarda yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ömer Kundakçı  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.

Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.

